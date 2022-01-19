В Одесі водій автобуса вчинив масову ДТП: патрульні показали наслідки аварії

Водій не впорався з керування та зіткнувся з іншими автомобілями.

Сьогодні, 19 січня, у Малиновському районі сталася ДТП: водій автобуса MAN не впорався з керуванням.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

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За попередньою інформацією, водій автобуса MAN, рухаючись вулицею Розумовською, не впорався з керуванням. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo.

За інерцією, продовживши рух, автобус виїхав на тротуар та скоїв наїзд на дерево і будівлю.

В результаті аварії до лікарні доставили водія автобуса та автівки Chevrolet. Причини події з'ясує слідство.

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Нагадаємо, що у Кіровоградській області суд першої інстанції виніс вирок чоловікові, через якого у ДТП загинули двоє дорослих та двоє дітей. Прокурори планують подавати апеляцію.

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