В Одесі водій легковика просто на зебрі збив дитину: подробиці про ДТП та стан 14-річної дівчинки

В Одесі водій легковика просто на зебрі збив дитину: подробиці про ДТП та стан 14-річної дівчинки

Очевидці підозрюють, що він був напідпитку.

Масова автотроща в Одесі. Водій легковика виїхав на регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора та збив там 14-річну дівчинку.

В ефірі ТСН.Ранок 17 лютого розповіли подробиці про ДТП та стан постраждалої дитини.

Зазначається, що автівка за інерцією продовжила рух та протаранила 4 припарковані на узбіччі легковика. Очевидці розповідають — винуватець ДТП навіть не намагався гальмувати, чули лише різкий гуркіт двигуна, то ж підозрюють що він був напідпитку.

Працівники поліції доправили його на експертизу до лікарні, а постраждалу забрала швидка. Медики кажуть, що у дівчини забиття та шоковий стан.

Нагадаємо, у Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.

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