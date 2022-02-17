В Одесі водій легковика просто на зебрі збив дитину: подробиці про ДТП та стан 14-річної дівчинки

Очевидці підозрюють, що він був напідпитку.
Масова автотроща в Одесі. Водій легковика виїхав на регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора та збив там 14-річну дівчинку.
В ефірі ТСН.Ранок 17 лютого розповіли подробиці про ДТП та стан постраждалої дитини.
Зазначається, що автівка за інерцією продовжила рух та протаранила 4 припарковані на узбіччі легковика. Очевидці розповідають — винуватець ДТП навіть не намагався гальмувати, чули лише різкий гуркіт двигуна, то ж підозрюють що він був напідпитку.
Працівники поліції доправили його на експертизу до лікарні, а постраждалу забрала швидка. Медики кажуть, що у дівчини забиття та шоковий стан.
Нагадаємо, у Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.
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