В Одесі водій маршрутки прирівняв ветеранів АТО до малозабезпечених: спалахнув скандал (відео)

Через це чоловік самостійно сплатив за проїзд.
В Одесі водій маршрутки №242 прирівняв ветеранів АТО до малозабезпечених верств населення.
Відео інциденту згодом потрапило до соціальних мереж.
На ролику видно, як автор відео цікавиться у водія, чому той вважає ветеранів АТО незаможними. Водій пояснив це тим, що посвідчення учасників бойових дій видають нібито певним категоріям населення.
“Вам надали безкоштовний проїзд. А пільги дають багатодітним сім'ям та іншим. А якщо вам дали, то вас до них прирівнюють”, — зазначив водій.
У свою чергу ветеран, за його ж словами, самостійно сплатив за проїзд.
"Це прикро", — прокоментував заяву водія чоловік.
Нагадаємо, що у Маріуполі чоловік облаяв робітницю бару за те, що вона спілкувалася з ним українською мовою.
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