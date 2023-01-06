В Одесі водій збив на пішохідному переході жінку з дитиною (фото)

25-річний кермувальник Opel Astra збив 30-річну місцеву жительку та її 5-річного сина.

В Одесі на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Академіка Сахарова автівка збила жінку з п'ятирічним сином. За кермом автівки перебував 25-річний чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

"Дитину з матір’ю доправили до медичної установи. Жінці діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій тазу, а хлопчику - закриту черепно-мозкову травму та підшкірні гематоми голови", - зазначили у поліції.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Наразі поліція з’ясовує всі причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, у Дніпрі водій на "зебрі" збив трьох людей. Постраждали 8-річна дівчинка та жінки 40 і 50 років.

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