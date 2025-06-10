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В Одесі ворожий безпілотник влучив у пологовий будинок — Труханов (фото)
Один із ворожих безпілотників влучив в адміністративну частину пологового будинку.
В ніч проти 10 червня російські ударні дрони атакували Одесу, під час якої один із ворожих безпілотників влучив в адміністративну частину пологового будинку.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
«На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю», — йдеться у повідомленні.
Нічна тривога в місті була оголошена через загрозу ударних безпілотників.
За даними моніторингових каналів, у напрямку Одеси й Чорноморська летіли щонайменше десять дронів.
В ОВА заявили, шо ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі.
«Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.