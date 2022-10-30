В Одесі врятували 2-денне немовля, яке народилось у катакомбах: фото

В Одесі врятували немовля, якого мати народила в катакомбах.

Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова.

Поліція під час пішого рейду в катакомбах виявила немовля. Хлопчик народився лише два дні тому. Одразу після того, як дитину знайшли, хлопчика врятували.

"Разом із поліцією врятували 2-денного від народження хлопчика. Поліція робила піший рейд. За попередньою інформацією, мати зловживає наркотичними препаратами. Малюка народила прямо в катакомбах. Зараз немовля в безпеці. Яке щастя, що встигли", - написала Нікандрова.

Фото: Юлія Нікандрова

Смерті дітей в Україні

У місті Любомлі Волинської області 28 жовтня знайшли тіло 9-річного хлопчика. Дитина гуляла закинутою будівлею, коли хлопчика привалила бетонна плита.

У Кривому Розі підозрюють матір, яка у жовтні народила здорову дитину, проте викинула немовля у вуличну вбиральню. Тіло дитини помітили сусіди, які викликали поліцію.

А у Дніпрі померла 8-річна дівчинка. Дитина отруїлась консервованими грибами, які приготувала бабуся. Медики кілька днів боролись за життя дівчинки, проте вона померла.

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