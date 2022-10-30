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В Одесі врятували 2-денне немовля, яке народилось у катакомбах: фото

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В Одесі врятували 2-денне немовля, яке народилось у катакомбах: фото

Фото: Юлія Нікандрова

Мати дитини зловживає наркотиками.

В Одесі врятували немовля, якого мати народила в катакомбах. 

Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова. 

Поліція під час пішого рейду в катакомбах виявила немовля. Хлопчик народився лише два дні тому. Одразу після того, як дитину знайшли, хлопчика врятували. 

"Разом із поліцією врятували 2-денного від народження хлопчика. Поліція робила піший рейд. За попередньою інформацією, мати зловживає наркотичними препаратами. Малюка народила прямо в катакомбах. Зараз немовля в безпеці. Яке щастя, що встигли", - написала Нікандрова. 

Фото: Юлія Нікандрова / ©
Фото: Юлія Нікандрова

Смерті дітей в Україні 

У місті Любомлі Волинської області 28 жовтня знайшли тіло 9-річного хлопчика. Дитина гуляла закинутою будівлею, коли хлопчика привалила бетонна плита. 

У Кривому Розі підозрюють матір, яка у жовтні народила здорову дитину, проте викинула немовля у вуличну вбиральню. Тіло дитини помітили сусіди, які викликали поліцію. 

А у Дніпрі померла 8-річна дівчинка. Дитина отруїлась консервованими грибами, які приготувала бабуся. Медики кілька днів боролись за життя дівчинки, проте вона померла. 

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Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
617
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