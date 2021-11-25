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В Одесі встановили скульптуру COVID-вагіни, щоб привернути увагу до домашнього насильства: фото

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В Одесі встановили скульптуру COVID-вагіни, щоб привернути увагу до домашнього насильства: фото

Думська

Авторка арт-об'єкту розповіла, що під час локдауну побільшало випадків домашнього насильства.

В Одесі у Міському саду встановили незвичний арт-об'єкт "Планета COVID". Скульптура має форму коронавірусу та жіночого статевого органу. 

Про це повідомляє "Думська". 

Скульптуру презентувала місцева художниця Єва Ятт в рамках міжнародної ініціативи ООН "16 днів активних дій проти гендерного насильства". 

© Думская
Думская

Скульптура за формою нагадує коронавірус, з однієї сторони якої є зображення жіночого статевого органу. 

© Думська
Думська

Авторка скульптури розповіла, що таким чином вона хотіла привернути увагу до теми домашнього насильства. 

© Думська
Думська

"В час пандемії через локдаун зросла кількість випадків домашнього насильства. Часто жінки мовчать про цю проблему. Мій арт-об'єкт має на меті привернути увагу до цього", - сказала Єва Ятт. 

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