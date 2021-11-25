В Одесі встановили скульптуру COVID-вагіни, щоб привернути увагу до домашнього насильства: фото

Авторка арт-об'єкту розповіла, що під час локдауну побільшало випадків домашнього насильства.
В Одесі у Міському саду встановили незвичний арт-об'єкт "Планета COVID". Скульптура має форму коронавірусу та жіночого статевого органу.
Про це повідомляє "Думська".
Скульптуру презентувала місцева художниця Єва Ятт в рамках міжнародної ініціативи ООН "16 днів активних дій проти гендерного насильства".
Скульптура за формою нагадує коронавірус, з однієї сторони якої є зображення жіночого статевого органу.
Авторка скульптури розповіла, що таким чином вона хотіла привернути увагу до теми домашнього насильства.
"В час пандемії через локдаун зросла кількість випадків домашнього насильства. Часто жінки мовчать про цю проблему. Мій арт-об'єкт має на меті привернути увагу до цього", - сказала Єва Ятт.
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