ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

В Одесі вибухнув автомобіль: загинув чоловік - деталі

Загинув мешканець Одеси, який був власником авто, що вибухнуло.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух авто в Одесі.

Вибух авто в Одесі. / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 6 лютого на одній з вулиць Одеси вибухнув автомобіль. Загинув 21-річний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці поінформували, що сьогодні зранку на вулиці Академіка Корольова вибухнула Toyota. За попередньою інформацією, загинув 21-річний власник транспортного засобу.

«На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції», — йдеться у повідомленні.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин, додали у поліції.

Як повідомлялося раніше, в Одесі чоловік ножем порізав військового ТЦК. Одесит спочатку відбивався від представників ТЦК за допомогою газового балончика, а потім поранив одного з них ножем. Потім нападник зник з місця події.

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie