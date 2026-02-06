В Одесі вибухнув автомобіль: загинув чоловік - деталі

Вибух авто в Одесі. / © Національна поліція України

Зранку 6 лютого на одній з вулиць Одеси вибухнув автомобіль. Загинув 21-річний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці поінформували, що сьогодні зранку на вулиці Академіка Корольова вибухнула Toyota. За попередньою інформацією, загинув 21-річний власник транспортного засобу.

«На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції», — йдеться у повідомленні.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин, додали у поліції.

