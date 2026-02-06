- Дата публікації
В Одесі вибухнув автомобіль: загинув чоловік - деталі
Загинув мешканець Одеси, який був власником авто, що вибухнуло.
Зранку 6 лютого на одній з вулиць Одеси вибухнув автомобіль. Загинув 21-річний чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.
Правоохоронці поінформували, що сьогодні зранку на вулиці Академіка Корольова вибухнула Toyota. За попередньою інформацією, загинув 21-річний власник транспортного засобу.
«На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції», — йдеться у повідомленні.
Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин, додали у поліції.
