В Одесі викрили схему захоплення квартир померлих: колишній суддя серед підозрюваних

У Одесі викрили схему із захоплення квартир померлих власників, фігурантами виявилися колишній суддя та подружжя.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, незаконно переоформлювали нерухомість через підроблені документи й судові рішення. Деталі оприлюднила Одеська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що подружжя збирало дані про квартири, власники яких померли, після чого виготовляло фіктивні договори купівлі-продажу, датовані минулими роками. За документами право власності нібито переходило на підставних осіб.

Колишній суддя, який на той момент виконував обов’язки голови районного суду, знаючи про підробку, ухвалював рішення на користь цих осіб та фактично легалізував фальшиві договори.

У такий спосіб було незаконно переоформлено три квартири в Приморському та Пересипському районах Одеси. Їхню оціночну вартість оцінюють майже у 3 млн грн. За клопотанням прокурорів на нерухомість накладено арешт, що заблокувало можливість її продажу.

Колишнього суддю підозрюють у пособництві шахрайству в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

Подружжя, за даними прокуратури, організувало схему та використовувало підроблені документи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України).

