- Укрaїнa
- 133
- 1 хв
В Одесі вирувала масштабна пожежа: пів міста затягнуло димом
Одесу в середу, 27 серпня, затягнуло густим димом.
В Одесі 27 серпня вирувала масштабна пожежа. Горіли так звані "поля фільтрації", де на великій площі росте очерет.
Про це повідомляє ТСН.
Деталі пожежі в Одесі
Як стало відомо, раптове загорання напередодні ввечері виникло відразу в кількох місцях. Причиною може бути як необережне поводження з вогнем, так і навмисний підпал. Це наразі з'ясовують.
Через поривчастий вітер вогонь швидко поширився на площі в 9 гектарів. Гасіння ускладнювала болотиста місцевість. Рятувальникам доводилося по коліна в багнюці прокладати довгі рукави шлангів, щоби дістатись епіцентру пожежі.
Вогнеборцям знадобилося більш як чотири години, щоби повністю ліквідувати стихію.
Нагадаємо, 17 серпня, на Київщині спалахнула пожежа. Загоряння сталася у Бучанському районі в селі Святопетрівське. Відомо про займання у приватному житловому будинку.
«У будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 54 виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь спалахнув на площі 140 квадратних метрів», — повідомили ТСН.ua у ДСНС Київської області.
Під час гасіння вогню виявлено двох постраждалих дітей — 2012 та 2014 року народження.