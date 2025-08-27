ТСН у соціальних мережах

В Одесі вирувала масштабна пожежа: пів міста затягнуло димом

Одесу в середу, 27 серпня, затягнуло густим димом.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пожежа / Ілюстративне фото

Пожежа / Ілюстративне фото / © Reuters

В Одесі 27 серпня вирувала масштабна пожежа. Горіли так звані "поля фільтрації", де на великій площі росте очерет.

Про це повідомляє ТСН.

Деталі пожежі в Одесі

Як стало відомо, раптове загорання напередодні ввечері виникло відразу в кількох місцях. Причиною може бути як необережне поводження з вогнем, так і навмисний підпал. Це наразі з'ясовують.

Через поривчастий вітер вогонь швидко поширився на площі в 9 гектарів. Гасіння ускладнювала болотиста місцевість. Рятувальникам доводилося по коліна в багнюці прокладати довгі рукави шлангів, щоби дістатись епіцентру пожежі.

Вогнеборцям знадобилося більш як чотири години, щоби повністю ліквідувати стихію.

Нагадаємо, 17 серпня, на Київщині спалахнула пожежа. Загоряння сталася у Бучанському районі в селі Святопетрівське. Відомо про займання у приватному житловому будинку.

«У будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 54 виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь спалахнув на площі 140 квадратних метрів», — повідомили ТСН.ua у ДСНС Київської області.

Під час гасіння вогню виявлено двох постраждалих дітей — 2012 та 2014 року народження.

