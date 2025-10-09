ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
258
1 хв

В Одесі, ймовірно, випав сніг: місцеві діляться відео у Мережі

На півдні України зафіксували нехарактерні для жовтня опади.

Руслана Сивак
Сніг

Сніг / © unsplash.com

Мешканці Одеси та Одеської області сьогодні, 9 жовтня 2025 року, стали свідками несподіваного погодного явища: у регіоні випав мокрий сніг.

Про це ввечері повідомили численні читачі та місцеві пабліки.

«Прямо зараз в Одесі та області йде мокрий сніг», — повідомляють очевидці.

Хоча синоптики часто фіксують перші заморозки в цей період, поява снігу є доволі рідкісним явищем для півдня України у першій декаді жовтня.

Сніг в Одесі. / © соцмережі

Сніг в Одесі. / © Труха

Як повідомляли на Офіційному сайті міста, в Одесі у період з вечора четверга, 9 жовтня, до вечора п’ятниці, 10 жовтня 2025 року, в регіоні очікується погіршення погодних умов: дощі та посилення вітру до штормових значень.

Нагадаємо, на Одесу знову насувається негода — через погіршення погодних умов у регіоні оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

30 вересня інтенсивні зливи в Одесі спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту довелося перекривати.

У середу, 8 жовтня, у Карпатах вирує зима. На горі Піп Іван лежить сніг. Температура повітря становить -3°С.

