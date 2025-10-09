- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі, ймовірно, випав сніг: місцеві діляться відео у Мережі
На півдні України зафіксували нехарактерні для жовтня опади.
Мешканці Одеси та Одеської області сьогодні, 9 жовтня 2025 року, стали свідками несподіваного погодного явища: у регіоні випав мокрий сніг.
Про це ввечері повідомили численні читачі та місцеві пабліки.
«Прямо зараз в Одесі та області йде мокрий сніг», — повідомляють очевидці.
Хоча синоптики часто фіксують перші заморозки в цей період, поява снігу є доволі рідкісним явищем для півдня України у першій декаді жовтня.
Як повідомляли на Офіційному сайті міста, в Одесі у період з вечора четверга, 9 жовтня, до вечора п’ятниці, 10 жовтня 2025 року, в регіоні очікується погіршення погодних умов: дощі та посилення вітру до штормових значень.
Нагадаємо, на Одесу знову насувається негода — через погіршення погодних умов у регіоні оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
30 вересня інтенсивні зливи в Одесі спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту довелося перекривати.
У середу, 8 жовтня, у Карпатах вирує зима. На горі Піп Іван лежить сніг. Температура повітря становить -3°С.