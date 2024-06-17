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В Одесі юнак здійснив злочин, щоб уникнути мобілізації – подробиці

В Одесі юнак здійснив злочин, щоб уникнути мобілізації – подробиці

Одесит, який здійснив злочин, щоб уникнути мобілізації / Фото: Національна поліція України в Одеській області

Поліцейські затримали місцевого мешканця за підозрою у грабежі.

В Одесі 18-річний хлопець здійснив злочин, щоб уникнути мобілізації. Правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10-ти років за ґратами.   

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Злочин стався у Приморському районі Одеси. Молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину, і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, зловмисник вирвав з її рук майно та побіг у бік вулиці Канатної. А вже там сів на громадський транспорт і поїхав додому до Пересипського району. Завданий громадянці майновий збиток склав майже 13 тис. грн.

45-річна потерпіла звернулася по допомогу до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його. 

Фігурант не заперечував своєї причетності до скоєного та зізнався, що гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому були, він викинув. 

За словами молодика, майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.

Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Зауважимо, що загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків від 25 років.

Нагадаємо, юрист розповів про бонуси для людей, які добровільно приходять до ТЦК.

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