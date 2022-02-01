В Одесі з пожеж одразу у двох багатоповерхівках врятували десятки людей

В Одесі з пожеж одразу у двох багатоповерхівках врятували десятки людей

Одна із пожеж сталась через акумулятор, який заряджали в квартирі.

В Одесі горіли одразу дві багатоповерхівки. О четвертій ранку спалахнув будинок на Молдаванці.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Зайнялося у квартирі на сьомому поверсі. Рятувальники сходами крізь дим виводили людей з будівлі, врятували сорок пожильців, десятеро з них - діти.

За попередніми даними, пожежа сталася через закорочення в розетці. Господарі квартири – чоловік та жінка - були вдома й намагалися загасити пожежу самотужки, дивом не встигли надихатися чадним газом. Усіх у кіптяві, рятувальники разом із сусідами їх вивели надвір.

Пожежі в Одесі: горіли одразу дві багатоповерхівки – рятувальники евакуювали дітей

Ще одна дев’ятиповерхівка спалахнула близько опівночі. З будинку евакуювали двадцять п’ять людей. Пожежні машини ледь під’їхали до палаючого будинку крізь щільно припарковані у дворі авто. Утім, встигли вчасно, ніхто з пожильців не постраждав.

Як виявилось, вогонь пішов з квартири на верхньому поверсі. За неофіційною інформацією, там спалахнув автомобільний акумулятор, який господар заряджав у кімнаті.