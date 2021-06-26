В Одесі з суду втік злочинець: його прикмети і фото

Поліція оголосила спецоперацію.

В Одесі 25 червня із зали суду втік зловмисник, який підозрюється у крадіжці. У залі суду злочинцеві мали обрати міру запобіжного заходу. Нині в місті оголошено операцію "Сирена" для його затримання.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції в Одеській області.

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За повідомленням поліцейських, зловмисника, який втік в суді з-під конвою, підозрюють у скоєнні майнового злочину. Для затримання правопорушника в дію введена поліцейська операція "Сирена".

Розшукується Руслан Миколенко,1985 року народження. Зріст підозрюваного - 180-185 см, він щільної статури. Волосся темне, очі карі.

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваного, зателефонувати до одеської поліції за телефоном (048) 722 45 42 або за спеціальною лінією "102".

Нагадаємо, 22 червня в Одесі із зали суду втік 26-річний Георгій Янов, якому повинні були обрати міру запобіжного затримання.

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