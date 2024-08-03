В Одесі з території ТЦК намагалися “викрасти” чоловіка: військкоми пояснили сутичку з цивільними

Військовослужбовці роти охорони перешкоджали незаконному залишенню території ТЦК військовозобов’язаним.
У суботу, 3 серпня, на вулиці Пироговській в Одесі сталася сутичка кількох цивільних із працівниками Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Як пояснили в Одеському обласному ТЦК та СП, інцидент був пов’язаний з незаконним проникненням на територію військкомату невідомих осіб.
“Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії”, - йдеться у повідомленні.
Військкоми стверджують, що сутичка, яка потрапила на відео випадкових очевидців, виникла внаслідок того, що військовослужбовці роти охорони перешкоджали незаконному залишенню території Приморського РТЦК військовозобов’язаним. При цьому, як стверджують в обласному ТЦК та СП, військові “діяли у суворій відповідності до чинного законодавства”.
Чи вдалося невідомим особам здійснити "викрадення" військовозобов'язаного із території ТЦК, в обласному військкоматі не уточнили.
У поліції на цей інцидент наразі не відреагували.
Нагадаємо, в Одесі другий день поспіль очевидці зафіксували сутичку цивільних із працівниками ТЦК.
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