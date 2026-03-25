В Одесі з вікна автомобіля розстріляли поліцейських
Двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень, їм надається необхідна медична допомога.
Увечері в середу, 25 березня, в Одесі пострілами з вогнепальної зброї було поранено двох поліцейських.
Про це повідомили в Національній поліції України.
«Подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських», — йдеться у повідомленні.
Двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень, їм надається необхідна медична допомога.
Для затримання стрільця введено спеціальну поліцейську операцію.
Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.
На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби.
Місцеві Telegram-канали, публікують відео з місця події. На опублікованих кадрах видно швидку допомогу та поліцію.
У соцмережах уточнюють, що інцидент стався у так званому селищі Котовського — великому мікрорайоні міста Одеси.
У поліцейських начебто стріляв чоловік, який був за кермом білого «Жигулі». Очевидці повідомляють, що чули автоматну чергу на місці інциденту.
Нагадаємо, цього ж дня, 25 березня, автомобіль працівників ТЦК та СП в Одесі збив жінку-пішохода у Хаджибейському районі. Потерпілу госпіталізували, а військкомат вже розпочав службове розслідування за цим фактом.