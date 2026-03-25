В Одесі з вікна автомобіля розстріляли поліцейських

Двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень, їм надається необхідна медична допомога.

Богдан Скаврон
Стрілянина в Одесі

Стрілянина в Одесі / © із соцмереж

Увечері в середу, 25 березня, в Одесі пострілами з вогнепальної зброї було поранено двох поліцейських.

Про це повідомили в Національній поліції України.

«Подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських», — йдеться у повідомленні.

Двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень, їм надається необхідна медична допомога.

Для затримання стрільця введено спеціальну поліцейську операцію.

Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби.

Місцеві Telegram-канали, публікують відео з місця події. На опублікованих кадрах видно швидку допомогу та поліцію.

У соцмережах уточнюють, що інцидент стався у так званому селищі Котовського — великому мікрорайоні міста Одеси.

У поліцейських начебто стріляв чоловік, який був за кермом білого «Жигулі». Очевидці повідомляють, що чули автоматну чергу на місці інциденту.

Нагадаємо, цього ж дня, 25 березня, автомобіль працівників ТЦК та СП в Одесі збив жінку-пішохода у Хаджибейському районі. Потерпілу госпіталізували, а військкомат вже розпочав службове розслідування за цим фактом.

