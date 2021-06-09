В Одесі за розбещення дівчини-підлітка затримали 24-річного хлопця

Йому вже оголосили про підозру.

В Одесі викрили 24-річного чоловіка, який розбещував неповнолітню дівчину. Хлопець відсилав у месенджери 14-річній дівчинці зображення й відеозаписи порнографічного характеру, вів відверті розмови з нею на сексуальні теми, випросив фото в оголеному вигляді та домігся зустрічі, під час якої і вчинив з нею дії сексуального характеру.

Про це повідомили в ГУНП.

Під час обшуків у чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та карти пам’яті.

Йому оголосили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, та розбещенні неповнолітньої. Фігуранту загрожує строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Чернівцях звільнили викладача Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Чоловіка підозрюють в розбещенні неповнолітніх.

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