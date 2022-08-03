В Одесі заарештували чоловіка: називався волонтером і продавав військову амуніцію

Зазначається, що він назвався волонтером благодійного фонду "Корпорація монстрів". Втім, від 7 червня до 1 липня він продав гуманітарну допомогу.

Про це йдеться у рішенні Одеського апеляційного суду.

Чоловік розпродував бронепластини, плитоноски, аптечки, квадрокоптер (дрону) та тепловізор. У суді наголошують, що така продукція в умовах воєнного стану має надаватися армії безокоштовно.

Слідство втсановило, що волонтер провів три зустріч (7, 21 червня та 1 липня) за адресою вул. Отрадна в ЖК "Ясна поляна 2", де продав ці товари. Зловмисник заробив майже 14 тис. доларів.

Апеляційний суд залишив без зміни рішення першої інстанції: тримання під вартою до 30 серпня із можливістю внести заставу на суму 1 004 805 гривень.

Як повідомлялося, у Сумський та Полтавській областях активізувалися шахраї, які від імені місцевої влади по-телефону та в листах випрошують гроші нібито на гуманітарну допомогу та допомогу ЗСУ.

Читайте також: