В Одесі заарештували чоловіка: називався волонтером і продавав військову амуніцію

Суд заарештував одесита, який продавав товари військового призначення.
Зазначається, що він назвався волонтером благодійного фонду "Корпорація монстрів". Втім, від 7 червня до 1 липня він продав гуманітарну допомогу.
Про це йдеться у рішенні Одеського апеляційного суду.
Чоловік розпродував бронепластини, плитоноски, аптечки, квадрокоптер (дрону) та тепловізор. У суді наголошують, що така продукція в умовах воєнного стану має надаватися армії безокоштовно.
Слідство втсановило, що волонтер провів три зустріч (7, 21 червня та 1 липня) за адресою вул. Отрадна в ЖК "Ясна поляна 2", де продав ці товари. Зловмисник заробив майже 14 тис. доларів.
Апеляційний суд залишив без зміни рішення першої інстанції: тримання під вартою до 30 серпня із можливістю внести заставу на суму 1 004 805 гривень.
Як повідомлялося, у Сумський та Полтавській областях активізувалися шахраї, які від імені місцевої влади по-телефону та в листах випрошують гроші нібито на гуманітарну допомогу та допомогу ЗСУ.
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