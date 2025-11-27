ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
529
2 хв

Ґвалтував та знімав на відео: в Одесі затримали чоловіка, що роками знущався з малолітньої племінниці

Поліція затримала одесита, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої племінниці та створенні дитячої порнографії.

Руслана Сивак
В Одесі заарештували чоловіка, який ґвалтував малолітню племінницю та знімав це на відео

В Одесі заарештували чоловіка, який ґвалтував малолітню племінницю та знімав це на відео / © Національна поліція України

Правоохоронні органи повідомили про підозру та затримали 41-річного мешканця Одеси за низкою тяжких злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством над малолітньою дитиною, що тривали протягом кількох років.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції Одеської області.

За даними слідства, підозрюваний неодноразово вчиняв протиправні дії сексуального характеру стосовно своєї племінниці, запрошуючи її до себе додому. Перший випадок зафіксували, коли дівчинці було сім років. А останній — коли ї було одинадцять. Зловмисник задовольняв свої статеві пристрасті з дитиною, фіксуючи злочини на відеокамеру.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили відеофайли. Згідно з висновком експертизи, вилучені матеріали містять дитячу порнографію.

Запобіжний захід та звинувачення

Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких:

  • Зґвалтування та сексуальне насильство (ч.ч. 2, 4 ст. 152; ч. 3 ст. 153);

  • Створення та зберігання дитячої порнографії (ч.ч. 4, 5 ст. 301 та ч. 1 ст. 301-1).

На клопотання слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За сукупністю звинувачень чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Як повідомили у пресслужбі, заходи проводили співробітники кіберполіції в Одеській області спільно з поліцейськими Одеського районного управління під процесуальним керівництвом Пересипської окружної прокуратури міста Одеси.

Нагадаємо, Закарпатський апеляційний суд залишив без змін вирок трьом мешканцям села Верхні Ворота, засудженим до шести років ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої. Їхні апеляційні скарги не задоволено, тож усі троє залишаються під вартою.

Також повідомлялося, що у Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ймовірного жорстокого поводження з тваринами, внаслідок якого загинули дві собаки.

