В Одесі загинуло подружжя військових і їхня 7-місячна донька: ще двох дітей шукають під завалами

Вночі 2 березня у багатоповерхівці Одеси під час атаки безпілотників загинула сім'я військових. Тіла Олега і Тетяни Кравець, а також їхньої семимісячної донечки Лізи знайшли під завалами, а ще двоє дітей вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на друзів загиблої родини.

Зазначається, що Олег та Тетяна Кравець познайомились на військовій службі. Згодом жінка звільнилась, аби доглядати новонароджену доньку. Загибла дівчинка, якій 29 лютого виповнилось сім місяців, була єдиною спільною дитиною подружжя. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу. Двох з них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами. Ще одного сина тієї ночі вдома не було.

"Він взяв її з трьома дітками. Ще один хлопчик, Володимир, лишився. Він поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий. Троє загинули: донька, спільна дитинка, і двоє першого шлюбу", - розповіла знайома родини Любов.

За її словами, загиблий Сергій Кравець був останнім сином у батьків, адже його 27-річний брат Євген загинув 2014-го в зоні проведення АТО.

Інша подруга сім'ї Владислава розповіла, як співробітники ДСНС намагались знайти когось з подружжя:"Там, де пральна машинка і відкриті двері, це їхня квартира. Там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили", - каже жінка.

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