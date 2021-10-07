В Одесі загорівся національній педагогічний університет (фото)

З вогнем боролися 30 рятувальників.
В Одесі вдень 7 жовтня сталася серйозна пожежа: горіла будівля Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія трапилася близько 14:20 на вулиці Старопортофранківській. Там спалахнула будівля приймальної комісії нацуніверситету — горіли дерев'яні перекриття одноповерхової споруди.
“Пожежу було ліквідовано о 14:39 на площі 15 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у Марганці Дніпропетровської області сталася пожежа в житловому будинку. В результаті чого загинула жінка.