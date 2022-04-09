В Одесі запровадили тривалу комендантську годину: вокзал буде працювати з обмеженнями

В Одесі запровадили тривалу комендантську годину: вокзал буде працювати з обмеженнями

Вона буде діяти понад добу.

В Одесі та області запровадили тривалу комендантську годину, а тому можуть місцевий залізничний вокзал може працювати з обмеженнями.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

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Зазначається, що можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів. Подорожнім радяь звертати на це увагу, а також слідкувати за можливими змінами у розкладі.

Крім того, у період дії комендантської години вхід до залізничних вокзалів Одеси та області, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам. Також це дозволено пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Вихід з вокзалів може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Як повіжомлялося, в Одеській області від суботи, 9 квітня, запроваджують тривалу комендантську годину. Вона розпочнеться в області у суботу, 9 квітня, о 21:00 і завершиться у понеділок, 11 квітня, о 06:00.