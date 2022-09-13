В Одесі запустили найдовший в Україні трамвайний маршрут, який будували 5 років

Він став другим за довжиною в усій Європі.

Найдовший в Україні та другий у Європі - в Одесі трамвайним маршрутом з’єднали північну і південну частину міста, повідомляють кореспонденти ТСН.

Його загальна довжина - 29 кілометрів і відтепер пасажири зможуть без пересадки подолати усю Одесу лише за дві години.

Квиток на новий маршрут коштує 7 гривень. Курсуватиме ним сорок вагонів, а ходитимуть трамваї кожні 5-6 хвилин. Шлях сьомого трамваю складається з 63 зупинок в один бік.

Маршрут будували майже п’ять років - капітально відремонтували кілька площ та проклали нові рейки. Під час офіційного відкриття руху новий трамвай «Одисей» розірвав урочисту стрічку і вирушив у дорогу. «Ми це зробили, попри те, що йде війна, попри те, що зараз важкі часи, але ми продовжили цю роботу, бо Україна живе, Одеса живе, ми будуємо, ми розвиваємося і ми переможемо», - заявив міський голова Одеси Генадій Труханов.

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