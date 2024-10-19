В Одесі застрелили бізнесмена, який очолював скандальне громадське формування з “охорони порядку”

За інформацією журналістів, слідство розглядає кілька версій, серед яких і замовне вбивство, і випадковий конфлікт на дорозі.

Пізно увечері 18 жовтня у передмісті Одеси було виявлено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Як повідомили у поліції Одеської області, застреленого чоловіка знайшли на узбіччі дороги.

“На місці події працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія поліції. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Місцеве видання “Думська” з посиланням на журналістку Ірину Гриб повідомило, що від куль невідомого вбивці загинув бізнесмен Геннадій Бейбутян.

За її словами, слідство розглядає кілька версій, серед яких і замовне вбивство, і випадковий конфлікт на дорозі: труп знайшли біля автомобіля загиблого бізнесмена на Старолюстдорфській дорозі.

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Поза сферою підприємницької діяльності Геннадій Бейбутян створив громадське формування “Підрозділ сприяння правоохоронним органам”, яке фігурувало в кількох скандалах.

Зокрема, за інформацією Центру публічних розслідувань, у лютому 2024 року представник цього громадського формування вибив вікно в автомобілі одесита , який знімав блокпост на дорозі Люстдорфа. Згодом у ТЦК та поліції заявили, що не мають стосунку до громадських активістів.

Також ця організація фігурувала у корупційному скандалі, пов’язаному із ухиленням від мобілізації. Заступник голови громадського формування нібито обіцяв за гроші видати посвідчення військовозобов’язаному і тим самим “забронювати” його від служби в армії.

У вересні 2021 року особисто Геннадій Бейбутян фігурував у скандалі про рейдерське захоплення кооперативу “Лагуна”, яке супроводжувалося нападом на журналістів.

Нагадаємо, до суду направлено справу “смотрящого” за Уманню та кілера, які планували вбивство судді.

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