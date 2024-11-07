В Одесі засудили жінку, бо вона фотографувала свої статеві органи

В Одесі засудили жінку, бо вона фотографувала та знімала на відео свої статеві органи.

Про це йдеться у вироку Суворовського районного суду м. Одеси.

За даними суду, жінка у червні 2024 року знімала на фото та відео свої статеві органи. Ці пікантні кадри вона продавала за 100-150 грн. Жінка порушила "суспільну мораль, тобто систему етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі духовних і культурних цінностей, всупереч Закону України Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003".

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч.2, 3 ст. 301 КК України. Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Прикарпатті на 34 тис. грн оштрафували чоловіка, який зняв на відео, як він займається сексом з жінкою. Згодом ці пікантні кадри він надіслав невістці своєї коханої.

Читайте також: