В Одесі засудили чоловіка, який роками ґвалтував дружину і доньок

Зловмисника затримано / © Associated Press

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В Одесі засудили до 15 років ув’язнення чоловіка за систематичні зґвалтування двох доньок і дружини, сексуальне насильство, побиття, погрози вбивством та примушування потерпілих до зміни показань.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, від червня 2015 року чоловік щонайменше 17 разів зґвалтував старшу доньку, починаючи від її 17-річного віку. У 2019-2021 роках він тричі зґвалтував молодшу доньку, якій на той час було 13 років.

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Також чоловік щонайменше п’ять разів зґвалтував дружину, регулярно погрожував їй та застосовував фізичну силу.

«Члени родини жили в постійному страху через погрози вбивством. Навіть після затримання чоловік продовжував тиснути на потерпілих: телефонував дружині з СІЗО, погрожував, вимагав відмовитися від показань і переконати доньок змінити свідчення на його користь», — йдеться у повідомленні відомства.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуваннях, сексуальному насильстві, заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, погрозах убивством і перешкоджанні даванню показань потерпілими та свідками.

Нагадаємо, на Миколаївщині винесли вирок 61-річному чоловіку, який роками ґвалтував малолітню правнучку своєї співмешканки та переглядав дитяче порно. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

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