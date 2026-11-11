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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі засудили чоловіка, який роками ґвалтував дружину і доньок

У суді довели близько 30 епізодів злочинної діяльності 54-річного чоловіка, більшість із яких — проти статевої свободи та недоторканності.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

В Одесі засудили до 15 років ув’язнення чоловіка за систематичні зґвалтування двох доньок і дружини, сексуальне насильство, побиття, погрози вбивством та примушування потерпілих до зміни показань.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, від червня 2015 року чоловік щонайменше 17 разів зґвалтував старшу доньку, починаючи від її 17-річного віку. У 2019-2021 роках він тричі зґвалтував молодшу доньку, якій на той час було 13 років.

Також чоловік щонайменше п’ять разів зґвалтував дружину, регулярно погрожував їй та застосовував фізичну силу.

«Члени родини жили в постійному страху через погрози вбивством. Навіть після затримання чоловік продовжував тиснути на потерпілих: телефонував дружині з СІЗО, погрожував, вимагав відмовитися від показань і переконати доньок змінити свідчення на його користь», — йдеться у повідомленні відомства.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуваннях, сексуальному насильстві, заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, погрозах убивством і перешкоджанні даванню показань потерпілими та свідками.

Нагадаємо, на Миколаївщині винесли вирок 61-річному чоловіку, який роками ґвалтував малолітню правнучку своєї співмешканки та переглядав дитяче порно. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

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