В Одесі затримали чоловіка, який фотографував блокпости і об'єкти інфраструктури

В Одеській області не припиняють затримувати зловмисників, яких підозрюють у співпраці з країно-агресоркою Росією.

У Приморському районі Одеси патрульні спільно з військовослужбовцями затримали підозрілого чоловіка. Він фотографував стратегічно важливі об'єкти.

Про це повідомили у Нацполіції України.

Під час огляду мобільного телефона затриманого правоохоронці виявили безліч фотографій, які можуть становити загрозу українській державі. Зокрема, у смартфоні були знімки:

блокпостів,

військовослужбовців,

об'єктів інфраструктури.

У поліції наголосили, що чоловіком вже займаються компетентні служби.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення агресорки Росії, 24 лютого, щодо прихильників Путіна СБУ розслідує вже понад 300 кримінальних проваджень. Вони відкриі за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.

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