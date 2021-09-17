В Одесі затримали чоловіка, який погрожував вибухом біля школи: гранату вилучили

В Одесі затримали чоловіка, який погрожував вибухом біля школи: гранату вилучили

Інцидент трапився під час заняття на шкільному стадіоні.

У п’ятницю, 17 вересня, на території стадіону Одеської спеціалізованої школи №86 невідомий чоловік погрожував підірвати гранату. На місце події викликали поліцейських, які затримали хулігана.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич.

За її словами, приблизно об 11:00 невідомий чоловік підійшов до бігової доріжки стадіону та погрожував підірвати гранату. У цей час у школярів відбувався олімпійський урок.

"На щастя, поруч був викладач, полковник ЗСУ у відставці Густенко Юрій, який терміново викликав поліцію, правопорушника оперативно затримали", - повідомила чиновниця.

Як повідомили виданню “Думская” у патрульної поліції, гранату у чоловіка вилучили — вона виявилася навчальною. Мотивів своєї поведінки він не пояснив.

За словами Олени Буєвич, затриманий жодного стосунку до школи не має, він не є батьком жодного з учнів і не мав конфліктів з учителями.

“Чоловіка щось не влаштовувало в життя. Зараз з ним спілкуються слідчі”, - прокоментували в патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше в Одесі в чоловіка виявили 5 гранат. Боєприпаси він поклав до камери схову супермаркету.

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