В Одесі затримали фітнес-тренера, який на замовлення ФСБ підпалював автівки військових

В Одесі затримали фітнес-тренера, який за завданням ФСБ підпалював військові автомобілі в Києві, Дніпрі та Одесі. Основною метою були військові позашляховики, пікапи та мультівени.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

В СБУ розповіли, що російські спецслужби дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси для підпалювання автомобілів українських військових. Тренер, шукаючи швидкий заробіток, протягом кількох днів намагався знищити шість військових транспортних засобів у трьох містах України.

Повідомляється, що чоловік підпалив військовий мультівен ЗСУ в Києві. Він орендував квартиру на один день, вибрав ціль і погодив її з російським куратором. Маскуючи обличчя темним одягом, він підпалив автомобіль вночі, зафіксував загоряння на камеру і відправив відео російським спецслужбам для проведення інформаційно-психологічних операцій. Подібні дії планувалися і в інших великих містах.

Зрадника затримали в Одесі. Виявилося, що він був у прямому контакті з представником російського ГРУ, від якого отримував інструкції щодо підпалів і конспірації. Під час обшуків у його квартирі знайшли телефон з доказами комунікації з ГРУ. Фігуранту висунуто підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ та інших військових формувань, і йому загрожує до 8 років тюрми. Наразі вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалі машин працівників ТЦК.

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