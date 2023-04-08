В Одесі затримали іноземця, оголошеного в міжнародний розшук за вбивство

Затриманий чоловік кілька років перебував у міжнародному розшуку.
Національна поліція України затримала в Одесі громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим. Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі", - йдеться у повідомленні.
Згідно із законодавством Турецької Республіки, зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, кілера, який готував вбивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років.
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