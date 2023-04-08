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В Одесі затримали іноземця, оголошеного в міжнародний розшук за вбивство

В Одесі затримали іноземця, оголошеного в міжнародний розшук за вбивство

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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В Одесі затримали іноземця, оголошеного в міжнародний розшук за вбивство

Фото: Національна поліція України

Затриманий чоловік кілька років перебував у міжнародному розшуку.

Національна поліція України затримала в Одесі громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство чоловіка.  

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим. Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Згідно із законодавством Турецької Республіки,  зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, кілера, який готував вбивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років.

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Дата публікації
Перегляди
60
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