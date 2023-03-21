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В Одесі затримали комунальника, який розвідував позиції ППО для Росії (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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В Одесі затримали комунальника, який розвідував позиції ППО для Росії (фото)

Фото: СБУ

Один із зловмисників виявився співробітником одеського комунального підприємства.

Служба безпеки України затримала в Одесі двох російських інформаторів, які розвідували позиції української протиповітряної оборони та стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів, серед яких працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

Про це повідомили в СБУ.

Російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України. Вони потрапили у поле зору ворога через свої прокремлівські погляди, які висловлювали серед оточуючих. 

Наразі обом зловмисникам повідомили про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, в Одесі таксист на прохання клієнтки відмовився вимкнути російську музику. Він заявив, що "це США запускають по Україні ракети, а довкола - всі нацисти".

Збирав розвіддані та передавав окупанту: в Одесі затримали агента російського ФСБ

Збирав розвіддані та передавав окупанту: в Одесі затримали агента російського ФСБ

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Дата публікації
Перегляди
514
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