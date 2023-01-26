В Одесі затримали порушника, який напередодні під час повітряної тривоги запустив феєрверки

В Одесі затримали порушника, який 25 січня запустив феєрверк під час повітряної тривоги та атаки ворожими безпілотниками.

Правоохоронці знайшли порушника, який під час повітряної тривоги в Одесі запустив феєрверк.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.

Так, вчора, 25 січня, в Одесі під час повітряної тривоги, незважаючи на заборону, невідомі запустили салют та неабияк налякали місцевих жителів.

"В той самий час були прильоти по Дніпру та Запоріжжю, загинули люди. Поліція вже затримала порушника та він в усьому зізнався. Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще пів біди, але якщо він зробив це навмисне, це вже буде зовсім інша історія", - зазначив Марченко.

Раніше в Одеській ОВА попереджали, що таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, у Києві після масованого ракетного обстрілу 29 грудня невідомі також запустили салют.

Після новорічної ночі було відкрито три кримінальні провадження стосовно таких порушень. Пізніше поліція затримала двох чоловіків, які запускали салют у новорічну ніч в Києві. Тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Читайте також: