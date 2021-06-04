В Одесі затримали правоохоронців, які влаштували "бізнес" і займалися сутенерством

Правоохоронці супроводжували дівчат до клієнтів і слідкували за ними.

В Одесі затримали двох співробітників поліції охорони, які налагодили незаконний "бізнес" у центрі міста. Вони разом зі спільницями займалися сутенерством.

Про це повідомили в прокуратурі.

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Оперативники викрили та затримали старшого сержанта поліції, поліцейського-водія одного із батальйонів Управління поліції охорони в Одеській області, та охоронника батальйону УПО в Одеській області, який наразі звільнений зі служби, а також двох їх спільниць, підозрюваних у сутенерстві (ч. 2 ст. 303 КК України).

Від початку 2020 року поліцейські, разом зі спільницями, вирішили зайнятися протиправним заробітком у сфері надання послуг сексуального характеру. "Бізнес" вели у приміщеннях в центрі Одеси та згідно попередньо розподілених між собою ролей.

Так, "керівниця" підбирала приміщення, зручні для організації місць розпусти, та забезпечувала їхнє функціонування, а також вела фінансові питання. "Адміністратор" салону надавала рекламні оголошення у мережі Інтернет, наймала жінок із привабливою зовнішністю, проводила із зацікавленими особами співбесіди з визначенням умов роботи та приймала замовлення від клієнтів.

Правоохоронці в свою чергу супроводжували дівчат на адресу замовника, забезпечували їхню охорону та безпеку, контролювали час, проведений з клієнтом, та отримання грошей послуги. А також розподіляли кошти між усіма учасниками.

Клієнтам надавали можливість обрати собі тимчасову супутницю заздалегідь, надсилаючи на мобільні месенджери фото дівчат у білизні. Послуги своїх працівниць ділки оцінювали у 100 доларів на годину. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Луцьку викрили 53-річного медика, який "підпрацьовував" сутенером. Чоловік організовував повіям зустрічі з клієнтами та брав за це частину грошей.

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