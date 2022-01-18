В Одесі затримали росіянина, засудженого в США до довічного ув'язнення: відео

В Одесі затримали росіянина, засудженого в США до довічного ув'язнення: відео

За океаном громадянина РФ звинуватили в рекеті, хакерстві та наркозлочинах.

У вівторок, 18 січня, в Одесі поліція затримала 48-річного громадянина Російської Федерації, якого у США засудили до довічного ув’язнення за грошові махінації, вибивання боргів, рекет, шахрайство, хакерство та наркозлочини.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, у США на росіянина видали ордер на арешт і оголосили його в міжнародний розшук.

За оперативною інформацією, він незаконно потрапив на територію України та переховувався в Одесі. Коли поліцейські дізналися про місце його перебування, було проведено затримання.

“Прокурором Одеської обласної прокуратури готується клопотання до суду про застосування до зловмисника арешту. Вже повідомлено компетентні органи США про його затримання”, - йдеться у повідомленні поліції.

У поліції не розголошують імені фігуранта справи та подробиці злочинів, які він скоїв за океаном.

Нагадаємо, раніше у Харкові правоохоронці затримали "кримінального авторитета", який вимагав у місцевого підприємця 250 тисяч доларів, погрожуючи розправою.

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