В Одесі затримали російського агента: "співпрацював" з вагнерівцями та ОМОНом 

Спецслужби РФ завербували одесита після початку повномасштабного вторгнення.

На півдні українська Служба безпеки затримала агента російських спецслужб. У його телефоні виявили електронні карти з "цілями" повітряних ударів ворога по узбережжю Чорного моря.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що зловмисник контактував зі штабом російської приватної військової компанії "Вагнер" та московського ОМОНу.

Поплічник окупантів збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси. Зокрема, місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони. Прихильник ворога тнамагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

"Розвідувальна інформація потрібна була агресору для планування, підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по міській інфраструктурі", - наголошують в СБУ.

Зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби країни-агресоки завербували після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік вів у соцмережах закликав підтримати збройну агресію РФ та виправдовував воєнні злочини загарбників. Саме тому потрапив у поле зору окупантів.

Агент особисто виходив на місцевість, приховано спостерігав за українськими об’єктами та фотофіксував їх. Отримані дані пересилав ворогу як мітки на електронних картах з детальним описом прилеглої території.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за статттею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, українські прокурори встановили вже 154 факти сексуального насильства, що вчинили військовослужбовці армії РФ. Наразі повідомлено про підозру шістьом росіянам. Одного окупанта засуджено.

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