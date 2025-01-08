В Одесі затримали шахрая, який обіцяв тури до Єгипту і зникав з грошима

В Одесі 29-річний чоловік ошукав шістьох людей, обіцяючи організувати відпочинок за кордоном, отримавши гроші та зникнув. Загальна сума збитків — близько 40 тисяч гривень.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Поліцейські встановили, що зловмисник розмістив на одному із вебресурсів оголошення щодо продажу гарячих турів на відпочинок до Єгипту, які насправді не збирався організовувати", - йдеться у повідомленні.

Протягом кількох днів до "турагента" звернулися шестеро одеситів. Він призначав зустрічі, брав завдаток від 4 до 10 тисяч гривень, обіцяючи зателефонувати з квитками на подорож. Однак, після того, як клієнти чекали дзвінка, шахрай блокував їхні номери та витрачав гроші на свої потреби.

Потерпілі звернулися до поліції, коли зрозуміли, що їх ошукали, завдавши збитків на майже 40 тисяч гривень. Старша слідча поліції Валерія Мазуренко повідомила, що правопорушника розшукали, і йому висунули підозру у шахрайстві. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Рівному поліція затримала 32-річного чоловіка, який у квітні минулого року шахрайським шляхом отримав понад 106 тисяч гривень від дев'яти осіб, пропонуючи кредити в Інтернеті з умовою сплати страхового внеску.

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