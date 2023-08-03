В Одесі затримали юрисконсульта "партії Шарія": працював на російську розвідку

Служба безпеки України затримала в Одесі юрисконсульта декількох депутатів "партії Шарія" в одній із райрад області. Він був агентом головного управління генштабу збройних сил РФ - ГРУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що приватний юрист передавав росіянам цілі для повітряних ударів по місту, стежив за місцями дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, а також звітував про наслідки влучань ракет і ударів дронами-камікадзе.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ зрадник разом із дружиною виїхав до тимчасово анексованого Сімферополя. Вже під час перебування на півострові він з власної ініціативи звернувся до "військового комісаріату Криму", де його завербував кадровий співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського гру Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ.

"Він дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім "Diezel". Фігурант отримав 500 доларів США авансу за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Після цього повернувся до Одеси для збору розвідданих", - йдеться у повідомленні СБУ.

Після вторгнення РФ юрист виїхав до Криму, де його завербував ворог, а потім - повернувся назад до Одеси. / Фото: СБУ

Вже в Одесі зрадник намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, аби вивчити їхні кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб.

Слідчі Служби безпеки повідомили зрадникові йому про підозру за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Також планують повідомити про про підозру у шпигунстві його російському куратору. Наразі юрисконсульт "партії Шарія" перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Зокрема, в Одесі зрадник передавав росіянам цілі для повітряних ударів по місту. / Фото: СБУ

Як повідомлялося, комбату РФ, який розстріляв українського воїна, повідомлено про підозру. Йдеться про майора Даніла Кобліка. Це - командир батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади російських ЗС (м. Юрга, Кемеровська область). Він вдавався до катування на території тимчасово окупованої Чернігівщини.

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