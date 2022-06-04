В Одесі затримали "жартівників", які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги

В Одесі затримали "жартівників", які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги

Патрульними поліцейськими Одеси вже затримані "жартівники", що влаштували феєрверк під час повітряної тривоги у місті.

Про це інформує голова Громадської ради при Одеській ОДА - речник голови ОВА Сергій Братчук у повідомленні у Telegram-каналі.

Наразі з'ясовуються усі подробиці події та її кваліфікація згідно з чинним законодавством, зокрема, правового режиму воєнного стану.

На місці працює слідчо-оперативна група.

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Зазначимо, в Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів.

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