В Одесі затримали жінку, яка втягувала дівчат у зайняття проституцією

Жінка розміщувала оголошення про послуги в Мережі.
В Одесі затримали підозрювану в організації надання платних інтимних послуг в місті та втягування у це дівчат.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Одещини.
За даними поліції, 25-річна одеситка організовувала надання інтимних послуг за гроші. До проституції втягувала жінок з поганим матеріальним становищем.
Жінка розміщувала оголошення про послуги інтимного характеру в Мережі, адмініструвала сторінки дівчат у соцмережах та просувала їхні анкети. Вона вела листування з клієнтами, визначала ціну та домовлялася про місце й вид інтимних послуг.
За місцем проживання правопорушниці провели обшук. Слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності.
"Бізнесменці" повідомили про підозру за статтею втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, або сутенерство, вчинені щодо кількох осіб. За це їй може загрожувати ув'язнення терміном від чотирьох до семи років.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали путінського прихильника. Зрадник через заборонену соцмережу "Однокласники" закликав "рускій мір" прийти до Одеси.
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