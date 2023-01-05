В Одесі затримано заступника голови ОВА, який за $35 тисяч обіцяв "відмазати" підлеглого (фото)

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації підозрюють у тому, що він хотів за 35 тисяч доларів "відмазати" підлеглого від тюрми. Його викрила і затримала Служба безпеки України.
Про це інформує СБУ.
За даними слідства, нібито за гроші посадовець пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів адміністрації своє "сприяння" в закритті кримінального провадження. Того ж підозрюють в привласненні державного майна.
За свої "послуги" він, як стверджує СБУ, просив 35 тисяч доларів. Посадовець нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.
Правоохоронці кажуть, що задокументували факт передавання одному зі заступників глави ОВА "авансу за допомогу" у розмірі 27 тисяч доларів. Його затримали "на гарячому" в адміністративній будівлі облдержадміністрації, коли він хотів передати готівку своєму водію.
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:
- понад 45 тис. дол.;
- понад 21 тис. євро;
- золоті злитки та монети.
Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Нагадаємо, раніше було викрито колишнього нардепа на спробі підкупити мера Дніпра за 22 млн євро.
Крім того, підозрюваний є також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії.
Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу про спробу його підкупу за 22 млн євро з боку колишнього народного депутата та забудовника. Він розповів, що "витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав до НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції".
Екснардепа арештували на два місяці із можливістю внесення застави у 260 мільйонів гривень.
Читайте також: