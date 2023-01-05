В Одесі затримано заступника голови ОВА, який за $35 тисяч обіцяв "відмазати" підлеглого (фото)

Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації підозрюють у тому, що він хотів за 35 тисяч доларів "відмазати" підлеглого від тюрми. Його викрила і затримала Служба безпеки України.

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, нібито за гроші посадовець пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів адміністрації своє "сприяння" в закритті кримінального провадження. Того ж підозрюють в привласненні державного майна.

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За свої "послуги" він, як стверджує СБУ, просив 35 тисяч доларів. Посадовець нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.

Правоохоронці кажуть, що задокументували факт передавання одному зі заступників глави ОВА "авансу за допомогу" у розмірі 27 тисяч доларів. Його затримали "на гарячому" в адміністративній будівлі облдержадміністрації, коли він хотів передати готівку своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

понад 45 тис. дол.;

понад 21 тис. євро;

золоті злитки та монети.

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, раніше було викрито колишнього нардепа на спробі підкупити мера Дніпра за 22 млн євро.

Крім того, підозрюваний є також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу про спробу його підкупу за 22 млн євро з боку колишнього народного депутата та забудовника. Він розповів, що "витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав до НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції".

Екснардепа арештували на два місяці із можливістю внесення застави у 260 мільйонів гривень.

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