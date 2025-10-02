В Одесі завершено пошукові роботи після паводку: скільки життів забрала стихія (фото)

В Одесі завершили пошукові роботи після негоди / © ДСНС

В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи. Тривають аварійно-відновлювальні заходи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко уточнив, що на місці ліквідації наслідків стихійного лиха працює очільник ДСНС Андрій Даник.

«На понад 60 обʼєктів у місті фахівці ДСНС вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 — продовжують працювати. Головне, що впевнилися: жертв стихії більше немає. Загиблих — 10. Понад 380 людей врятовано. Всі заявки від населення опрацьовано», — зазначив міністр.

Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали більше 15 тисяч кубометрів води.

Щодо укриттів: з-поміж 42 затоплених у 40 вже відкачано воду та підготовлено їх до використання. На двох обʼєктах цивільного захисту роботи ще тривають.

Фахова підготовка, наявність необхідної техніки та досвідченість особового складу стали запорукою такого ефективного результату. Великі площі відновлювальних робіт опрацьовано за такий нетривалий проміжок часу — це красномовний показник роботи ДСНС.

Також упродовж всієї ночі понад 50 рятувальників працювали у Славутичі на Київщині. Розгорнуто п’ять мобільних пунктів незламності ДСНС, обладнаних системами безперебійного звʼязку та пристроями для підзарядки ґаджетів. Підготовлено генератори для підтримки роботи лікарні та інших соціальних установ.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму. За добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми. Причиною цього був не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Потужна злива, яка накрила місто, повністю паралізувала міську інфраструктуру, залишивши вулиці затопленими. Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.