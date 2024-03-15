В Одесі збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного удару

55 постраждалих перебувають в лікарні, 10 з них важкі.

В Одесі в наслідок ракетної атаки російських окупантів загинули вже 16 людей. 55 перебувають у лікарні.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

"Вже 16 осіб, які загинуло. 55 знаходяться у лікарні, 10 з них важкі... Серед них є працівники екстреної служби, які приїхали на вибух, є пожежні рятувальники, є цивільні люди. Всі дані зараз встановлюються, тому що дуже було багато, які доставлялися в лікарні цивільними авто", - розповів Олег Кіпер.

Нагадаємо, що російські окупанти готувалися до ракетного удару, якого завдали по Одесі вдень 15 березня. Росіяни завчасно готували атаку і зробили її подвійною.

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