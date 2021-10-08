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В Одесі здорожчає вартість проїзду в тролейбусах і трамваях: коли і наскільки 

В Одесі здорожчає вартість проїзду в тролейбусах і трамваях: коли і наскільки 

odessa.online

Крім того, зросте вартість постійних проїзних квитків.

Нові тарифи в Одесі почнуть діяти від 1 листопада. Підвищення тарифів обумовлено підвищенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні і допоміжні матеріали, збільшенням витрат на оплату праці, тарифів на електричну енергію та комунальні послуги.

Про таке повідомили на сайті мерії.

Вартість проїзду у трамваї та тролейбусі становитиме

  •  у разі готівкового розрахунку за проїзд, у розмірі 8 грн за разове перевезення одного пасажира;
  •  у разі безготівкового розрахунку за проїзд у рухомому складі за допомогою мобільних додатків або з використанням банківських карток, у розмірі 7 грн за разове перевезення одного пасажира.
  • Вартість послуг з перевезення пасажирів фунікулером становитиме 10 грн за разове перевезення одного пасажира.

Крім того, зросте вартість постійних проїзних квитків.

"Діючі тарифи на проїзд в електротранспорті Одеси встановлені ще у 2018 році, а вартість постійних квитків для проїзду на трамваї та тролейбусі – на рівні 2016 року. Підвищення обумовлено підвищенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні та допоміжні матеріали, збільшенням витрат на оплату праці, тарифів на електричну енергію та комунальні послуги", – додали в міськраді.

Раніше стало відомо, що у вересні проїзд у маршрутках Одеси здорожчав до 10 грн.

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