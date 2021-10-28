В Одесі здорожчає вартість проїзду в тролейбусах і трамваях: коли і наскільки 

Нові тарифи в Одесі почнуть діяти від 1 листопада.
Від 1 листопада в Одесі зростуть ціни на проїзд у тролейбусах та трамваях. Нові тарифи затвердив сьогодні, 28 жовтня, виконком міськради.
Про це пише місцеве видання “Думська”.
Якщо розрахуватися готівкою проїзд коштуватиме 8 грн., безготівкою — 7 грн.
Фунікулер здорожчає до 10 грн.
Крім того, зросте вартість постійних проїзних квитків.
“Наразі тарифи на проїзд у міському пасажирському електротранспорті Одеси встановлені ще у 2018 році, а вартість постійних проїзних — на рівні тарифів 2016 року. Підвищення тарифів зумовлене підвищенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні та допоміжні матеріали, збільшенням витрат на оплату праці, тарифів на електроенергію та комунальні послуги”, — пояснили у мерії.
Раніше стало відомо, що у вересні проїзд у маршрутках Одеси здорожчав до 10 грн.