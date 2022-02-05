В Одесі згорів ангар із меблями: вогонь було видно з усіх частин міста

В Одесі згорів ангар із меблями: вогонь було видно з усіх частин міста

Гасіння ускладнювалося проблемами з тиском води у гідранті.

В Одесі на вулиці Хуторській сьогодні, 5 лютого, сталася масштабна пожежа: горіла ангара, в якій, попередньо, збирали меблі. Дим від вогню було видно з різних куточків міста.

Про це пише "Думська".

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За первинною інформацією, вогонь спалахнув усередині ангару, в якому збирали більярдні столи.

На місці працювало кілька екіпажів пожежників. Рятувальники намагалися не допустити поширення вогню на станцію технічного обслуговування автомобілів. Гасіння ускладнювалося проблемами з тиском води у гідранті.

Чорний дим було видно за сотні метрів від місця події. У соцмережах місцеві мешканці публікували відео, які шокують.

Близько 15:00 спалах ліквідували. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Що саме спричинило те, що сталося, встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кривому Розі згоріла двокімнатна квартира. Із вогню рятувальники винесли чоловіка.

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