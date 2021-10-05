В Одесі жінка "доїла" чоловіка, шантажуючи відвертими світлинами

Чоловік звернувся до поліції.

В Одесі жінка вимагала від чоловіка гроші, погрожуючи поширити відверті світлини, якими він поділився з нею під час спілкування в соціальній мережі.

Про це повідомили у поліції.

Чоловік надіслав віртуальній знайомій чотири тисячі гривень, натомість зловмисниця продовжила його шантажувати, підвищуючи суми. Врешті, коли апетити жінки сягнули 30 тисяч гривень, містянин звернувся до поліції.

"Правоохоронці встановили особу правопорушниці і під час санкціонованого обшуку в її помешканні вилучили докази причетності до протиправних дій. Слідчі оголосили фігурантці підозру за ч.1 ст.189 Кримінального кодексу України. За вимагання грошей їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років", - повідомив начальник відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Сергій Волков.

Нагадаємо, у Львові Сихівський районний суд виніс вирок хлопцеві, який розмістив порносвітлини своєї дівчини в чат ОСББ у Viber. Він пояснив, що зробив це через образу на дівчину. За розповсюдження порнографії в Мережі він має сплатити штраф.

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