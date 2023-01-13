В Одесі жінка отруїла чоловіка, щоб його пограбувати: подробиці вбивства

Жінка познайомилася з одеситом та запропонувала йому випити.

В Одесі поліцейські викрили 24-річну жінку у розбійному нападі і вбивстві. Вона вбила 35-річного місцевого жителя. Тіло у сквері виявили перехожі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП.

Правоохоронці встановили, що смерть одесита настала внаслідок токсичної дії медичного препарату, а останньою, з ким він міг спілкуватися перед смертю, могла бути 24-річна жителька Одеського району.

"Поліцейські розшукали жінку в Одесі. Під час обшуку за місцем її тимчасового мешкання правоохоронці вилучили золотий перстень, ланцюжок і сумку потерпілого, а також лікарський засіб аналогічний тому, внаслідок потрапляння якого до його організму настала смерть. Правопорушниця зізналася, що того вечора познайомилася з містянином та запропонувала випити, бо спокусилась на його майно, а пігулки під час частування підсипала лише для того, щоб він заснув, не маючи наміру позбавляти його життя", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру в правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області суд визнав винними двох чоловіків в умисному вбивстві, розбійному нападі, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному викраденні людини.

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