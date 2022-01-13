В Одесі жінка під "кайфом" влаштувала погром у чужій квартирі: поліція жорстко її затримала (відео 18+)

Двері жінці відкрила дитина.
У житловому комплексі "Гагарін Плаза" в Аркадії жінка увірвалася до чужої квартири і забарикадувалася в ній, на місце викликали поліцейських.
Про це повідомляє Telegram-канал "Х. Одеса".
Зі слів свідків інциденту, жінку під "кайфом" спіймали охоронці на 12 поверсі, проте вона почала тікати і опинилася на 10 поверсі. Вона постукала в двері однієї з квартир, і коли їй відкрила дитина - увірвалася в житло.
Коли її просили відчинити двері, почала ламати все в кімнаті. На місце події викликали поліцію. Врешті, жінку затримали.
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Нагадаємо, у Запоріжжі поліцейський, який прибув на виклик, отримав травми від чоловіка "під кайфом". Раніше судимий чоловік у грубій формі висловлювався в бік правоохоронця, після чого наніс йому травми голови.
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