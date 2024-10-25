В Одесі жінка продала квартиру за 1,5 млн грн, а потім спалила її

За скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські встановили причину пожежі квартири в одному з житлових будинків у Хаджибейському районі Одеси, внаслідок якої вона згоріла дотла. У підпалі звинувачують колишню власницю — 36-річну жінку.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Як встановило розслідування, власниця квартири продала її за 1,5 млн грн 34-річному чоловікові, який дозволив їй безоплатно там деякий час пожити, доки не заселяться нові мешканці. Коли ж настав час з’їжджати, це її образило.

Після виселення на вимогу нового власника, жінка повернулася до квартири, розбила вікно молотком, підпалила матрац на ліжку і втекла. Поки рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, вогонь пошкодив усе, навіть несучі конструкції.

Як повідомили у поліції, зібрано достатньо доказів для пред’явлення підозри колишній власниці квартири за ч. 1 ст. 162 (незаконне проникнення до житла) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) ККУ.

Згідно із санкціями цих статей правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

У поліції зауважили, що цього року підозрювана уже була засуджена за незаконне зберігання наркотиків і за скоєне отримала покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Одесі колишній чоловіка та його мати жорстоко вбили жінку. Вони спочатку побили потерпілу, а потім підпалили її тіло, імітуючи нещасний випадок.

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