В Одесі жінка пропонувала хабар, щоб її чоловіка випустили за кордон: як її покарали

Одеситка хотіла дати хабаря, щоб її чоловіка випустили за кордон.
Мешканка Одеси пропонувала прикордоннику $600, щоб її чоловіка випустили за кордон. Натомість вона опинилася перед судом – її оштрафували, а гроші конфіскували і передали державі.
Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Так, на пункті пропуску "Старокозаче" у Білгород-Дністровському районі 46-річна одеситка звернулася до прикордонника та попросила його за хабар пропустити до сусідньої держави її 48-річного військовозобов’язаного чоловіка.
"Коли жінка почула від посадовця відмову і попередження про кримінальну відповідальність за злочинний намір, вона не зупинилася, а навмисно поклала до його бронежилета гроші. Про це прикордонник відразу сповістив керівництво та правоохоронців", - розповіли у поліції.
Поліцейські вилучили кошти і долучили їх до розпочатого кримінального провадження в якості речових доказів. Фігурантку, за рішенням суду, помістили під цілодобовий домашній арешт.
Слідчі висунули жінці обвинувачення у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди, передбачене ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваною. Суд ухвалив вирок, яким затвердив угоду, та призначив підсудній покарання у вигляді стягнення штрафу на користь держави у розмірі 17000 гривень. Також ухвалою суду $600 конфісковано в дохід держави.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни через систему "Шлях" втекли за кордон і не повернулися майже 19 тисяч чоловіків.
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